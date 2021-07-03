DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Nijerya'da ''Boko Haram'' operasyonu: 37 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
Emirdağ'da 'Bisikletini Al Gel' Etkinliği
Bolsonaro hakkında soruşturma açıldı
Kadın askerlere topuklu ayakkabılarla talim yaptırılmasına tepki
Davutoğlu: Cumhur İttifakı kalıcı olmayabilir
Şile'de sağanak yağış: Evler su altında kaldı
Libyalılar Hafter’in seçimlere katılmasına karşı
Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da Eurovelo bisiklet rota çalışmaları
Azerbaycan'dan 14 Ermenistan askerine hapis cezası
Trabzonspor'da Muhammet Demir sesleri
5 ilçe daha Taliban kontrolüne geçti
'Tosuncuk' Türkiye yolunda, işte ilk fotoğraflar...
Japonya’da heyelan: En az 20 kişi kayıp
Kurbanlık olarak satın alınan hayvana daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?

AirCar Üç dakikadan kısa sürede otomobilden uçağa veya uçaktan otomobile dönüşebiliyor

Klein Vision firması tarafından üretilen 'AirCar' Slovakya'nın iki kenti arasındaki 35 dakikalık test uçuşunu başarıyla tamamladı.

2021-07-03 15:06:11
Yay imalatı işte böyle yapılıyor

Yay imalatı işte böyle yapılıyor

Teknolojik makinalarda yay imalatının nasıl yapıldığını anlatan video sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor.
Atatürk'ün Amerikan elçisi J. Grew ile Orman Çiftliği gezisinin restore edilen görüntüleri...

Atatürk'ün Amerikan elçisi J. Grew ile Orman Çiftliği gezisinin restore edilen görüntüleri...

Afet İnan, ABD Büyükelçisi Joseph Grew'in, Türkiye'deki kadınların siyasi haklarını kazanmaları hakkında övgülerini çeviriyor. Atatürk konuya eşlik ediyor sonra hep beraber '(Atatürk) Orman Çiftliği' arazisinde bulunan modern tarım atölyelerini ziyaret ediyorlar. 11 Kasım 1930.
Mayın temizlemek için müthiş buluş

Mayın temizlemek için müthiş buluş

Mayın temizlemek için düşük maliyetli, rüzgar enerjisiyle çalışan mayın patlatıcı görenleri şaşırtıyor. Bu mayın toplayıcı sayesinde ne insanlar sakat kalacak, ne de hayvanlar ölecek.
Neva Çiftçioğlu Banes: Virüs durmuyor ki

Neva Çiftçioğlu Banes: Virüs durmuyor ki

Astrobiyolog ve NASA'da çalışan Türk bilim insanı Neva Çiftçioğlu Banes virüs ile mücadele hakkında, 'virüs durmuyor ki nasıl savaşacaksın bunun sonu yok virüsler devamlı mutasyona uğrarlar' ifadelerini kullandı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş