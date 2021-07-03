AirCar Üç dakikadan kısa sürede otomobilden uçağa veya uçaktan otomobile dönüşebiliyor
Klein Vision firması tarafından üretilen 'AirCar' Slovakya'nın iki kenti arasındaki 35 dakikalık test uçuşunu başarıyla tamamladı.
Klein Vision firması tarafından üretilen 'AirCar' Slovakya'nın iki kenti arasındaki 35 dakikalık test uçuşunu başarıyla tamamladı.
Atatürk'ün Amerikan elçisi J. Grew ile Orman Çiftliği gezisinin restore edilen görüntüleri...
Afet İnan, ABD Büyükelçisi Joseph Grew'in, Türkiye'deki kadınların siyasi haklarını kazanmaları hakkında övgülerini çeviriyor. Atatürk konuya eşlik ediyor sonra hep beraber '(Atatürk) Orman Çiftliği' arazisinde bulunan modern tarım atölyelerini ziyaret ediyorlar. 11 Kasım 1930.