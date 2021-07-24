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Ahmet Mahmut Ünlü: K. açanın 3 milyon takipçisi var

Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet)'nün 2014 yılındaki videosu tekrar gündeme geldi. Sosyal medya hesabının 1 Milyon'a yeni ulaştığını ifade eden Cübbeli Ahmet 'K. açanın 3 milyon takipçisi var' diyerek sitem etti.

2021-07-24 16:53:08
Trafik polisi, sokak köpeğine elleriyle su içirdi

Trafik polisi, sokak köpeğine elleriyle su içirdi

Antalya'da bir trafik polisi, sıcak havada susuz kalıp çeşme başına gelen sokak köpeğine elleriyle su içirdi. Polisin, bitkin düşen köpeğin başını da okşadığı anlar, sosyal medyada ilgi gördü.
3 çocuğunu kurtarmak isterken kendisi boğuldu

3 çocuğunu kurtarmak isterken kendisi boğuldu

Bursa'da ailesiyle birlikte piknik yaparken boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğunu kurtarmak isterken Abdullah Hamza (35), kayboldu. Hamza’nın dalgıç polislerce cansız bedeni bulundu. Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Barajı’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte baraj kenarında piknik yapan Abdullah Hamza’nın 3 çocuğu oynamak için suya girdi. Bir süre sonra çocuklar suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Abdullah Hamza, çevredekilerin de yardımıyla çocukları sudan çıkardı. Yüzme bilmediği belirtilen Abdullah Hamza ise bir süre sonra gözden kayboldu.
Hayat kurtaran tahliye sistemi

Hayat kurtaran tahliye sistemi

Acil durumlarda apartman sakinlerinin binayı terk etmeleri için tasarlanan tahliye sistemi.
Bu hareket cesaret ister!

Bu hareket cesaret ister!

Adrenalin hayranı kadın seyir halindeki uçağın kanadına hiçbir güvenlik tedbiri almadan oturduğu anlar yürekleri ağza getirdi.
Okyanusun ürkütücü yüzü

Okyanusun ürkütücü yüzü

Geminin okyanustaki dev dalgalara esir kaldığı o ürkütücü anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.
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