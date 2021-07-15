Ahmet Altan'ın darbeden bir gün önce söylediği sözler ortaya çıktı
FETÖ'cü olmakla suçlanan be hapis cezası alam Ahmet Altan'ın darbe girişiminden bir gün önce söylediği sözler yeniden gündeme geldi.
FETÖ'cü olmakla suçlanan be hapis cezası alam Ahmet Altan'ın darbe girişiminden bir gün önce söylediği sözler yeniden gündeme geldi.
ABD'li uzman Doran: FETÖ, ABD için ulusal güvenlik sorunu
ABD merkezli Hudson Enstitüsünün Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Doran, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesinin ABD için bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu belirterek Gülen'in iadesi için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğini ifade etti.
Van Gölü'nde karaya oturan gezi teknesindeki yolcular böyle kurtarıldı
Van Gölü'ne açılan 30'dan fazla kişinin bulunduğu gezi teknesi, fırtına nedeniyle karaya oturdu. Teknedekiler, itfaiye ekiplerince halatlarla karaya çıkarıldı. Edremit ilçesindeki marinadan gezi teknesi, yolcular alındıktan sonra Van Gölü'ne açıldı. Teknenin kaptanı, bir süre sonra çıkan fırtına nedeniyle geri dönmek istedi. Tekne, limana gireceği sırada, kıyıya yaklaşık 10 metre kala sürüklenip, karaya oturdu. Bu sırada 30'dan fazla yolcu, panik yaşadı.
Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı
Erdoğan'ın paylaşımında yer alan videoda şunlar kaydedildi:'Çanakkale geçilmez. Vatanı ve bağımsızlığını korumak uğruna mermilere göğüs geren Mehmetçik ölmez. Cesaretin geçilmez, 15 Temmuz'da iki kıtanın birleştiği yerde, hainlerin namlularının üzerine çıplak elleriyle yürüyen, korkusuzca birlik olan bir millet bölünmez, azmin geçilmez. Mavi vatan geçilmez. Oruç Reis'in, Barbaros'un, Turgut Reis'in destan yazdığı engin mavi sulardaki varlığın engellenemez. Doğu Akdeniz geçilmez. Ay yıldızın ulaştığı her yeri aydınlatan, muhtaç olana uzanan şefkat ve yardım çaban geçilmez. İstikbali göklerde olan, her an yeniye ve daha iyiye doğru sarsılmaz bir kararlılıkla yürüyen Türk gençliği geçilmez. Gerçek gücün birlikten doğduğunu bilen asil Türk milleti mağlup edilemez. Sen yüzlerce yıldır bayrağına ve toprağına aşık olan bir milletin vatanı Türkiye'sin. Türkiye geçilmez.'