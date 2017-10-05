Ahmedinejad'ın ağabeyi Tahran'da toprağa verildi

05.10.2017 12:34:50

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın ağabeyi Davud Ahmedinejad'ın cenazesi Tahran'da defnedildi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim'in haberine göre, Davud Ahmedinejad'ın naaşı, Ensaru'l Mehdi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından başkent Tahran'ın güneyindeki Beheşt-i Zehra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Mahmud Ahmedinejad'ın yanı sıra eski Tahran Valisi Murtaza Temeddün ve birçok eski bakanın katıldığı belirtildi.

Mahmud Ahmedinejad döneminde üç yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Denetleme Heyeti Başkanlığı yapan Davud Ahmedinejad, kardeşiyle yaşadığı görüş ayrılıkları sebebiyle görevinden istifa etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran emniyetinde de farklı görevler üstlenen 67 yaşındaki Davud Ahmedinejad, dün Tahran'daki bir hastanede hayatını kaybetmişti.