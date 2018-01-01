Ahmed Hasan el-Bekir



Iraklı asker ve siyasetçi Ahmed Hasan el-Bekir. Ahmed Hasan el-Bekir kimdir? İşte Ahmed Hasan el-Bekir'in biyografisi...

Ahmed Hasan el-Bekir 1 Temmuz 1914 tarihinde doğdu.

Ahmed Hasan el-Bekir altı yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra 1938'de Irak Askeri Akademisi'ne girdi. 1958'de monarşiyi deviren askeri darbeye katılmış olmasına rağmen Arap Sosyalist Baas Partisi üyesi olarak giriştiği devrimci etkinliklerden dolayı 1959'da ordudan emekliye sevk edildi.

Baas'ın 1963 Darbesi'ni izleyen 10 ay süresince başbakanlık görevinde bulundu.17 Temmuz 1968'de Baas Partili subaylar tarafından düzenlenen darbeyle Başkan Abdurrahman Arif'in yerine geçti. Sert ve hırçın dış politikasıyla Irak'ı Müslüman komşuları arasında yalnızlığa itti. Arap-İsrail uyuşmazlığında uzlaşmaya karşı bir tutum aldı.Farklı bir yol izleyen bir kısım Arap devlet başkanıyla anlaşmazlığa düştü.

İran'a yönelik toprak talepleri yüzünden,1975'e değin Irak Kürtlerini denetim altına almakta güçlük çekti. Ekonomik alanda, eski yönetimin beş yıllık kalkınma planını başlangıçta ihtiyatlı bir tutumla sürdürdü.Ama ülkenin petrol gelirlerinin artması üzerine sanayide büyüme politikasına yöneldi.1976'da geçirdiği kalp krizinden sonra, birçok yönetsel sorumluluğu yardımcısı Saddam Hüseyin'e devretti.16 Temmuz 1979'da devlet başkanlığı ve Devrim Komuta Konseyi başkanlığını Baas'ın yeni önderi Saddam Hüseyin'e bıraktı.

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