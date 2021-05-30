Ağrı yaylalarında 'bal mesaisi' başladı

Suriye seçimlerinde Esed nasıl yüzde 95 oy aldı? İşte görüntüler...

Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, Suriye’de yapılan seçimde mevcut Devlet Başkanı Beşar Esad'ın oyların yüzde 95.1 olduğunu, kullanılan oyların 13 milyon 540 bin 360'ını alarak seçimi kazandığını duyurdu. Sandık başına giden Suriyelilerin sayısının 14 milyon 239 bin 140 olduğunu kaydeden Sabbağ, seçime yüzde 78'lik bir katılım sağlandığı bilgisini verdi. Halk Meclisi Başkanı, vatandaşların sergilediği 'yüksek bilincin tüm beklentileri aştığını' kaydetti. Medyada paylaşılan bir videoda ise, görevliler tarafından Esad lehine işaretlenen seçim pusulalarının seçmene sadece oy sandığına atması için verildiği görülüyor.