Ağrı'da yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti!

04.10.2017 10:17:33

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, modüler beton duvar inşaat çalışması yapan yüklenici firmaya ait aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 sivil işçi hafif şekilde yaralandı.

Bölgede operasyon başlatıldı.