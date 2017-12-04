Ağrı'da yoğun sis

05.12.2017 00:27:25

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Ağrı-İran ile Ağrı-Iğdır karayollarında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, dinlenme tesislerinde sisin etkisini yitirmesini bekledi.



Tır sürücüsü Alaaddin Yağmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığını ve Pamuk Geçidi'nde yoğun sise yakalandığını söyledi.



Yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiğini anlatan Yağmur, "İran'dan geliyorum. Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısı'ndan Kayseri'ye gitmek için akşam saatlerinde giriş yaptım. Görüş mesafesi Pamuk Geçidi'nde 4-5 metreye kadar düştü. Doğubayazıt'a gelinceye kadar oldukça zorlandım. Taşlıçay tarafında emniyetli bir yer bulup sis geçinceye kadar konaklamayı düşünüyorum." dedi.



Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyardı.

