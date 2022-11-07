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Ağrı'da kamyonla çarpışan yolcu otobüsü alev topuna döndü! Ölü ve yaralılar var!

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kamyonla çarpışan yolcu otobüsü alev aldı.

2022-11-07 14:46:07

2 kamyon ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araçlar da alev aldı.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazayla ilgili yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir otobüsün devrilerek yanması sonucu 7 vatandaşımız rahmetli oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Tutak'lı kardeşlerimize ve milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum."

Ağrı Valisi Osman Varol, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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