Ağrı'da çocuklar, rüzgarın etkisiyle yarıya inen Türk bayrağını göndere çekti

Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mert'in, okulun bahçesine girişi ve bayrağı göndere çekmesi okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Okulun sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, 'Koyunlarını getirmeye giden öğrencimiz bayrağın rüzgarın etkisiyle gönderde yarı çekili olduğunu görüyor ve bizim tüylerimizi diken diken eden bu görüntü ortaya çıkıyor. Bayrak aşkımız hiç bitmesin, gününüz kutlu olsun çocuklar.' ifadesi kullanıldı.