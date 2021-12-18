Agnes Obel İstanbul’a geliyor... Biletler 6 ay önceden satışa çıktı
Yaklaşık on yıldır çağdaş müziğin en bağımsız ve özgün sanatçılarından olarak görülen Danimarkalı şarkı yazarı ve piyanist Agnes Obel, indie pop, folk ve soul türünde en sevilen şarkılarıyla PSM Loves Summer kapsamında 1 Temmuz 2022’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.
İlk albümü ‘Philharmonics'i 4 Ekim 2010 tarihinde PIAS Recordings etiketiyle çıkaran ve 10.000 kopya satıldıktan sonra Belçika Eğlence Derneği tarafından 2011 yılında Altın Albüm derecesi alan Agnes Obel ardından ‘Aventine', ‘Citizen of Glass' ve geçtiğimiz sene ‘Myopia' albümlerini yayınladı. Agnes Obel, Temmuz'un ilk günü büyüleyici sesi ve piyano ağırlıklı hafif müziğindeki son derece yalın ve etkileyici şarkılarıyla Zorlu PSM'de sevenleriyle buluşacak.
Biletler 24 Aralık'ta passo.com.tr üzerinden satışta olacak.