Agnes Obel İstanbul’a geliyor... Biletler 6 ay önceden satışa çıktı

Yaklaşık on yıldır çağdaş müziğin en bağımsız ve özgün sanatçılarından olarak görülen Danimarkalı şarkı yazarı ve piyanist Agnes Obel, indie pop, folk ve soul türünde en sevilen şarkılarıyla PSM Loves Summer kapsamında 1 Temmuz 2022’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.