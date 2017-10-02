Ağlatan veda: Yan yana defnedildiler

02.10.2017 20:25:44



Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün gece sulama kanalına devrilen otomobildeki Rabia Ada (31) ve 2 yaşındaki oğlu Serhat Ada hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından aynı tabutta yakınlarına teslim edilen cenazeler, defnedilmek üzere Suruç ilçesine bağlı kırsal Ekili Mahallesi Pınarbaşı Sokağı'na götürüldü. Mezarlıkta yan yana konulan tabutları gören yakınları gözyaşlarına boğuldu. Namazın ardından anne ve oğlu gözyaşları arasında yan yana defnedildi.



Olay, dün gece Suruç ilçesine bağlı kırsal Bellik Mahallesi yakınlarında yaşanmıştı. Musa A.'nın kullandığı 63 KL 523 plakalı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralı olarak kurtulurken, eşi Rabia Ada ile oğlu Serhat Ada hayatını kaybetmişti.