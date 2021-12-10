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Ağabeyinin arkasından koşan Ali hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de ağabeyinin arkasından koşan 5 yaşında çocuk minibüsün altında kalarak can verdi.

2021-12-10 17:54:27

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Bezirganbahçe Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 5 yaşındaki Ali Yıldız ve ağabeyi sokakta oynadığı sırada yolun karşısına geçmeye çalıştı. Ali Yıldız'ın ağabeyi yola fırlayınca minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çocuğa kaldırımdaki bir kişi uyardığı sırada minibüs hareket etti. Ancak o sırada az önce ezilmekten kurtulan çocuğun kardeşi Ali yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Minibüs sürücüsünün fark etmediği küçük çocuk aracın altında kaldı. Yoldaki kişi, Ali Yıldız'ı kucağına aldı. Mahalle sakinleri yardım etmek için olay yerine koştu.

Ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Yıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"İÇİMİZ PARÇALANDI"

Mahalle sakini Yaşar Ayer, "Bir çocuk arabanın altında kaldı. Çocuğun ailesini tanıyorum. İçimiz parçalandı. Başka canlar yanmasın. Çocuk vefat etti, memleketi Erzurum'a götürüldü." dedi. DHA

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