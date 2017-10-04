Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

04.10.2017 19:50:12

Şuhut İlçesi Bademli Köyü'nde oturan İbrahim Kadıoğlu, aralarında önceden husumet bulunan 37 yaşındaki Ş.K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K., yanında bulunan silahla Kadıoğlu'na ateş etti. Kadıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.K.'yı gözaltına aldı. İbrahim Kadıoğlu'nun cenazesi ise incelemeden sonra morga gönderildi.