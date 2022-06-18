Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu

Mimarlık bölümünden mezun olamadığı için hayatı boyunca ticaretle uğraşarak emekli olduğunu belirten Özdemir, "Bu okula ilk geldiğim zaman Türkiye'de 5 tane mimarlık vardı. Yani çok iyi bir meslekti, zor bir girişi vardı ve kazandım, geldim. Ben buraya gelmek için Adana İktisat Fakültesi ikinci sınıftan ayrıldım ama okuyamadık, okuyamayınca da içimizde bir ukde olarak kaldı. Bu dosyayı kapamamız gerekiyordu. Sonuçta kapadık" diye konuştu. Mehmet Özdemir, diplomasını üniversiteye geri dönmesi için maddi ve manevi destek veren dostlarına götüreceğini belirterek, "Kapamama vesile olan, teşvik eden gerek maddi gerekse manevi yardımcı olan dostlarımın desteğiyle bu okula devam ettim ve bitirdim. Diplomayı da onlara götüreceğim" dedi.