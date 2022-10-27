Afganistan: İsmailağa Cemaati'nden Taliban'a ziyaret

İsmailağa Cemaati'ne mensup bir heyet, Afganistan’a giderek Taliban hükümetinin yetkilileriyle bir araya geldi. Başkent Kabil'e de giden heyet Taliban'ın üst düzey yöneticileriyle görüştü.

İsmailağa Cemaati'nden bir heyet, Afganistan'ın başkenti Kabil'e giderek Taliban üyeleriyle bir araya geldi. Cemaatin önde gelen isimleri, Afganistan ziyaretndee bir medresenin açılışını yaptı. Ziyaret, Afganistan resmi televizyonunda da haber oldu.

Heyet daha sonra Taliban yönetiminin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakani ve Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki başta olmak üzere birçok üst düzey yetkiliyle görüştü.

İSMAİLAĞA CEMAATİNDEN AÇIKLAMA

İsmailağa cemaatine bağlı Uluslararası Eğitim, Tebliğ ve İnsani Yardım Kuruluşu İDDEF'ten yapılan ziyarete ilişkin detaylar ve fotoğraflar paylaşıldı.

Afganistan'dayız. İsmailağa camiamızdan kıymetli hoca efendilerin teşrifleriyle Kabil'de eğitim seferberliğimizin merkezi olacak Seyyidül Murselin Medrese'mizin açılışını gerçekleştirdik.

Afganistan geçici hükümetinin Enerji ve Su İşleri Bakanı Molla Abdullatif Mansur'u, İsmailağa Camiamızın kıymetli hocaefendileriyle birlikte ziyaret ederek, tadilatını tamamladığımız bakanlık camisinin açılış merasimi öncesinde istişarelerde bulunduk.

Afganistan'da İsmailağa camiamızın kıymetli hoca efendileriyle yapmış olduğumuz ziyaretler devam ediyor.

Afganistan Eğitim Bakanlığı Vekili Mevlevi Habibullah Ağa ile ülkedeki eğitimin durumunu konuştuk. Ümmetin birliği için dualar ettik.

Tadilatını tamamladığımız Afganistan Enerji ve Su İşleri Bakanlığı Camii'nin açılışını, camiamızın kıymetli hoca efendileriyle gerçekleştirdik.

Afganistan İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani, İDDEF ve İsmailağa heyetini başkent Kabil'de ağırladı. İDDEF'in ülkede yaptığı faaliyetler hakkında istişarelerde bulunularak, ümmetin birliği için dualar edildi.

Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, İDDEF ve İsmailağa heyetini Dışişleri Bakanlığı Konutunda ağırladı. Afganistan'ın durumu ve İDDEF'in faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulan toplantı, dualar eşliğinde sona erdi.

Atılan her adımda kalbimiz, muhabbetimiz sizinle! Afganistan seferimiz kapsamında; Meydan Wardak şehrinde inşaasına başlanacak yeni medresemizin temel atma törenini dualarla gerçekleştirdik.