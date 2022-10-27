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Afganistan: İsmailağa Cemaati'nden Taliban'a ziyaret

İsmailağa Cemaati'ne mensup bir heyet, Afganistan’a giderek Taliban hükümetinin yetkilileriyle bir araya geldi. Başkent Kabil'e de giden heyet Taliban'ın üst düzey yöneticileriyle görüştü.

2022-10-27 17:08:18

İsmailağa Cemaati'nden bir heyet, Afganistan'ın başkenti Kabil'e giderek Taliban üyeleriyle bir araya geldi. Cemaatin önde gelen isimleri, Afganistan ziyaretndee bir medresenin açılışını yaptı. Ziyaret, Afganistan resmi televizyonunda da haber oldu.

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Heyet daha sonra Taliban yönetiminin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakani ve Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki başta olmak üzere birçok üst düzey yetkiliyle görüştü.

İSMAİLAĞA CEMAATİNDEN AÇIKLAMA

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İsmailağa cemaatine bağlı Uluslararası Eğitim, Tebliğ ve İnsani Yardım Kuruluşu İDDEF'ten yapılan ziyarete ilişkin detaylar ve fotoğraflar paylaşıldı.

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Afganistan'dayız. İsmailağa camiamızdan kıymetli hoca efendilerin teşrifleriyle Kabil'de eğitim seferberliğimizin merkezi olacak Seyyidül Murselin Medrese'mizin açılışını gerçekleştirdik.

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Afganistan geçici hükümetinin Enerji ve Su İşleri Bakanı Molla Abdullatif Mansur'u, İsmailağa Camiamızın kıymetli hocaefendileriyle birlikte ziyaret ederek, tadilatını tamamladığımız bakanlık camisinin açılış merasimi öncesinde istişarelerde bulunduk.

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Afganistan'da İsmailağa camiamızın kıymetli hoca efendileriyle yapmış olduğumuz ziyaretler devam ediyor.

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Afganistan Eğitim Bakanlığı Vekili Mevlevi Habibullah Ağa ile ülkedeki eğitimin durumunu konuştuk. Ümmetin birliği için dualar ettik.

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Tadilatını tamamladığımız Afganistan Enerji ve Su İşleri Bakanlığı Camii'nin açılışını, camiamızın kıymetli hoca efendileriyle gerçekleştirdik.

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Afganistan İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani, İDDEF ve İsmailağa heyetini başkent Kabil'de ağırladı. İDDEF'in ülkede yaptığı faaliyetler hakkında istişarelerde bulunularak, ümmetin birliği için dualar edildi.

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Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, İDDEF ve İsmailağa heyetini Dışişleri Bakanlığı Konutunda ağırladı. Afganistan'ın durumu ve İDDEF'in faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulan toplantı, dualar eşliğinde sona erdi.

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Atılan her adımda kalbimiz, muhabbetimiz sizinle! Afganistan seferimiz kapsamında; Meydan Wardak şehrinde inşaasına başlanacak yeni medresemizin temel atma törenini dualarla gerçekleştirdik.

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