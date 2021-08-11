Afganistan'dan kaos görüntüleri

Kastamonu'yu tsunami vurmuş gibi oldu!

Kentte saat 07.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış, Azdavay, Bozkurt, Cide, Şenpazar, Daday, Küre, Ağlı ve İnebolu ilçelerinde sele neden oldu. 5 bin nüfuslu Azdavay'da dereler taştı, ilçe merkezi sular altında kaldı. Bazı köprüler yıkılırken, belediyenin boş halk otobüsü, suya gömüldü, birçok araç da sürüklendi. Çok sayıda ev ve iş yeri ise sular altında kaldı. Binaların bodrum katlarında mahsur kalan 40 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Elektrik direklerinin devrildiği ilçede tarım arazileri de zarar gördü. Azdavay- Kastamonu yolu ise tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.