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Afganistan'dan kaos görüntüleri

Reuters'in ABD'li bir savunma yetkilisinden aktardığına göre, Taliban Afganistan'ın başkentini 30 gün içinde kuşatabilir ve muhtemelen 90 gün içinde ele geçirebilir. ABD istihbaratının aktardığına göre, harekete geçen militanlar ülke genelinde çok hızlı ilerliyor.

2021-08-11 22:16:04
Afet bölgesinde zamanla yarış! Böyle kurtarıldılar

Afet bölgesinde zamanla yarış! Böyle kurtarıldılar

Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinde kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopterle destek sağladı. Bölgede binaların çatılarında mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi helikopterle güvenli bölgelere tahliye edildi.
Bozkurt'taki sel felaketinden feci görüntüler!

Bozkurt'taki sel felaketinden feci görüntüler!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde birçok araç sürüklendi. İlçe merkezinde sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre otomobil ile birlikte sürüklenen kişinin, aracın binaya çarpması ile birlikte düştüğü ve sele kapıldığı görüldü. Öte yandan İnebolu'nun Özlücü köyünde oturan Rabia Aydemir'in de (13) sel sularına kapılarak kaybolduğu ve arama çalışması başlatıldığı belirtildi.
TSK'nın yeni 'Özel Operasyonlar Aracı'

TSK'nın yeni 'Özel Operasyonlar Aracı'

FNSS ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç (MKKA) Tedariki Projesi kapsamında geliştirilen Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı, özel operasyonlara yönelik ateş kabiliyeti, el yapımı patlayıcıya (EYP) karşı etkin koruması, yüksek mayın ve balistik koruma içeren beka altyapısı, yeni teknoloji ürünü görev donanımları ile mevcutların ötesinde bir araç olarak tasarlandı.
Kastamonu'yu tsunami vurmuş gibi oldu!

Kastamonu'yu tsunami vurmuş gibi oldu!

Kentte saat 07.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış, Azdavay, Bozkurt, Cide, Şenpazar, Daday, Küre, Ağlı ve İnebolu ilçelerinde sele neden oldu. 5 bin nüfuslu Azdavay'da dereler taştı, ilçe merkezi sular altında kaldı. Bazı köprüler yıkılırken, belediyenin boş halk otobüsü, suya gömüldü, birçok araç da sürüklendi. Çok sayıda ev ve iş yeri ise sular altında kaldı. Binaların bodrum katlarında mahsur kalan 40 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Elektrik direklerinin devrildiği ilçede tarım arazileri de zarar gördü. Azdavay- Kastamonu yolu ise tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.
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