'Afganistan'da ve Irak'ta arkadaşlarım sizin yüzünüzden öldü'

ABD yönetimi 11 Eylül 2021'de Afganistan'dan askerlerini tamamen çekme hazırlığını sürdürüyor... Mart 2020'de ortaya çıkan bir videoda Hava Kuvvetleri gazisi videoda Biden'a, 'Hava Kuvvetleri gazisiyim. Bir gazi arkadaşım ile birlikte buradayız. Sadece şunu sormak istiyorum; oyumuzu neden savaş yanlısı birine vermeliyiz? Sayısız Iraklı vatandaşın hayatına mal olan, sebep olan birine? Siz o savaşın önünü açtınız ve bu savaşa sebep olan adama da madalya taktınız. Bunun bir sorumlusu da sizsiniz. Arkadaşlarım sizin siyasetiniz yüzünden öldü. Hepsi öldü! Irak ve Afganistan'da kardeşlerim öldü. Sizin için o savaşlarınızda biz savaştık. Sivilleri öldürelim diye bizi gönderdiniz. Sivilleri öldürdük!' diyor.