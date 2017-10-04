Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 22 ölü

04.10.2017 19:59:04

Taliban militanlarının Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin Çora ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 22 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çora Kaymakamı Aminullah Haliki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, ilçenin Niyazian bölgesindeki askeri karakola saldırısında 18 asker ile 4 polisin hayatını kaybettiğini, Taliban'ın da kayıplar verdiğini bildirdi.



