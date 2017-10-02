Afganistan'da kliniğe yerleştirilen bomba patladı: 2 ölü
02.10.2017 11:36:49
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Hoca Sabzpoş ilçesindeki kliniğe yerleştirilen bombanın patlaması 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Hoca Sabzpoş ilçesindeki kliniğe yerleştirilen bombanın patlaması 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Hoca Sabzpoş Kaymakamı Abdullah Masumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki klinik binasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Patlamada 4 sivilin yaralandığını ifade eden Masumi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.