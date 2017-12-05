Afganistan Cumhurbaşkanı Gani Özbekistan'da

05.12.2017 21:51:34

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, resmi ziyaret kapsamında geldiği Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Baş başa ve heyetler arası yapılan görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Gani, iki ülke arasında ekonomik, ticari ve siyasi iş birliğini öngören anlaşma ve protokollere imza attı.

Devlet Başkanı Gani, imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Asya'nın Kalbi" inisiyatifine ve Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik verdiği destekten dolayı Özbekistan yönetimine teşekkür etti.

Afganistan ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin son bir yıl içerisinde iyi düzeye ulaştığını vurgulayan Eşref Gani, iki ülke arasında 2017-2021 yıllarına yönelik iş birliği programının en kısa zamanda sonuçlarını vereceğine inandığını kaydetti.

Gani, ayrıca Özbekistan yönetiminin İmam Buhari Enstitüsü ve İslam Medeniyeti Merkezinin kurulmasına ilişkin inisiyatifini desteklediklerini de belirtti.

Özbekistan ile imzalanan ikili anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemini dile getiren Eşref Gani, "Afganistan halkı ve hükümeti Özbekistan'ın en yakın ve en büyük ticari-ekonomik ortağı olmasını istiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise Özbekistan'ın Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm yapıcı girişimleri destekleyeceğini ifade ederek, "Afganistan sorununun askeri yolla çözülmesi mümkün değil. Bu ülkede barış ve istikrarı sağlamanın en doğru yolu siyasi müzakereler yapmaktır." dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) faal katılımıyla yürütülecek ulusal uzlaşma çabalarını desteklediklerini kaydeden Şavkat Mirziyoyev, Afganistan'daki barışın, Orta Asya'nın istikrarlı kalkınması için imkan sağlayacağını söyledi.

Özbekistan ile Afganistan arasında siyasi, ticari, ekonomik, yatırım, ulaşım ve taşımacılık ile bilim-teknik alanlarda iş birliğini öngören anlaşma ve protokollere göre Özbekistan, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif-Şibirgan-Herat şehirlerini bağlayan demiryolu ile Özbek elektriğinin Afganistan'a sevkiyatını öngören "Surhan-Puli Humri" elektrik hattını inşa edecek.