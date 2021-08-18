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Afgan kadınlar, Kabil havaalanında “Benim Toprağım” şarkısını söylüyor

Afgan kadınların söylediği “Benim Toprağım” şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

2021-08-18 22:37:54
Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi

Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi

Ardahan´ın Göle ilçesinde merada ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar yalnız bırakmadı. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince bulunduğu yerden alınan at tedavisi için merkeze götürüldü. İlçeye bağlı Çakırüzüm köyü merasında beslenen yılkı atlarından birinin arka ayağı bilinmeyen nedenle kırıldı. Yürüyemediği için bulunduğu yere yatan atı, sürüdeki diğer atlar yalnız bırakmadı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen bir veteriner, atın tedavisini yaptı. At, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince bulunduğu yerden alınarak tedavisi için merkeze götürüldü. Diğer yılkı atları da dağlara doğru gitti.
Marmara Gölü kurudu!

Marmara Gölü kurudu!

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü'nde suların çekilmesi tehlikeli boyuta ulaştı. Göl, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, su seviyesi yer yer 8 santimetreye kadar düştü. 7 mahallede 2 bin vatandaşın geçimini sağladığı gölde kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Göçmen kuşların terk etmeye başladığı gölde, inekler otamaya başladı. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl çevresinde yaşayan bölge halkı, üzüntü yaşıyor.
Kamyonun damperi açıldı, PTS direğini devirdi

Kamyonun damperi açıldı, PTS direğini devirdi

Kamyonun seyir halinde açılan damperi, PTS direğini devirdi. Kaza, İzmit- Kandıra yolu Akçakese Mahallesi geçişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperi açıldı. Bu sırada damperin çarptığı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direği devrildi. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sadakataşı Karadeniz’e yardım ulaştırmayı sürdürüyor

Sadakataşı Karadeniz’e yardım ulaştırmayı sürdürüyor

Karadeniz’in Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye ulaşan Sadakataşı acil yardım ekipleri selden etkilenen ailelere düzenli olaraksıcak yemek, el feneri, çizme, gıda ürünleri ve hijyen malzemeleri dağıtımı gerçekleştiriyor.
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