ADS tribün lideri Aydın Çakay'dan Timetürk'e özel samimi açıklamalar

Adana Demirspor tribün lideri Aydın Çakay, takım ile nasıl tanıştığına, takım ile ilgili anılarına ve mavi-lacivert kulübün gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor ile ilgili açıklamalarda bulunan Çakay, stadyum değişikliğinin taraftarlar üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmadığına yönelik soruya, “Stat iyi ya da kötü taraftar için hiç önemli değildir. Orayı güzelleştiren taraftardır. Malum durumlardan, tek çatı olunmadığından dolayı ruh yansıtılamadı." yanıtını verdi.

Adana bürokrasisinin kopukluğundan şikâyet eden Aydın Çakay, stadyum yapılırken taraftarlara danışılmadığını söyledi. Koltukların renginde dahi sıkıntı yaşandığını belirten Çakay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 5 Ocak Stadyumu'nun Reşatbey'de kalmasını isterdik. Yıkılsın yerine güzel bir stat yapılsın, hem şehir merkezinde kalsın isterdik. Şuan yeni stadyum şehir merkezinin dışında olduğu için erkenden giden olmuyor."