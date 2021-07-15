Adrenalin zirve yaptığı an skydiving
Maceracı iki kişi skydiving (uçaktan atlama) yaparak gökyüzündeyken birbirleri ile top oynadığı görüntüler sosyal medyada ilgi çekiyor.
Maceracı iki kişi skydiving (uçaktan atlama) yaparak gökyüzündeyken birbirleri ile top oynadığı görüntüler sosyal medyada ilgi çekiyor.
Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
15 Temmuz'un 5'inci yılında, ortaya koyduğu kahramanlıkla darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu. Ziyaretçiler çocuklarına onun yaptığı kahramanlıkları anlattı. Ziyarete gelenler duygulu anlar yaşadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Hüseyin Pekmez (45), AA muhabirine, şehide vefa borcunu ödemek için geldiklerini söyledi. Şehidin kabrinde dua okuduklarını belirten Pekmez, 'Çok buruk, hüzünlüyüz. Anlatılacak gibi değil. Ailemle geldik. Çocuklarımıza burayı gösterdik, şehidimizi, yaptığı kahramanlığı anlattık.' dedi.
TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Abi aldık mı TRT'yi?
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Geçirdiği ameliyattan saatler sonra kalkışmayı duyup, alana koşan özel güvenlik görevlisi Ersin Eşref Balcı'nın (33) cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; Balcı ve çevresindekilerin, askerleri ikna etmeye çalışması ve TRT'nin işgalden kurtarıldıktan sonraki sevinçleri yer aldı. Balcı, 'Rütbeli askerler 'Halkı vurun' emri verirken, ona rağmen askere sarılıp onları ikna etmeye çalıştık' dedi.