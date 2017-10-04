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Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava

FETÖ'nün sözde 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı', darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve 1'i eski Başbakanlık Müşaviri 28 kişinin yargılandığı davaya devam edildi

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava
04.10.2017 18:12:42
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı", firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve 1'i eski Başbakanlık Müşaviri 28 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Tüm sanıkların tutuksuz yargılandığı Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada, darbe girişiminin ertesi gün Jandarma Karakolunda tutulan darbecileri alıp Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürmekle görevli Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Kadir Yılmaz savunma yaptı.

Adil Öksüz'ün Emniyet Müdürlüğüne teslimini sağlaması gerekirken karakolda kalmasına neden olduğu iddialarını reddeden Yılmaz, Akıncı Üssü'nde darbecilerin gözaltına alındığı bilgisinin geldiğini, amirlerinin, "Orada yığılma olmasın, gidin alın" dediğini aktardı.

Kadir Yılmaz, 8 şüpheliyi karakoldan alarak Ankara Emniyet Müdürlüğü yanındaki spor salonuna getirdiklerini, bu kişiler arasında Adil Öksüz'ün bulunmadığını söyledi.

Akıncı Üssü'ne tekrar gitmelerinin istendiğini, bu sırada gözaltına alınanların duvar dibinde oturduklarını gördüğünü belirten Yılmaz, daha sonra Akıncı Üssü'nden tarlaya doğru kaçanlar olduğu yönünde gelen ihbar üzerine bu işle görevlendirildiklerini kaydetti.

Sanık Yılmaz, "Ekiple tarlaya gittik, kaçanları yakaladık. Karakola dönerken bir grup götürülmüş. 10 kişiyi aldık, 7 kişi kaldı, Adil Öksüz de duvar dibinde oturuyordu hala. Öksüz'ün araca binmesi, inmesi benim olduğum zamanda olmadı. Kalan 7 kişi için 'kışla karakolunda daha alınacaklar var, alın' diyen olmadı. Adil Öksüz'ü sorgulayan, delilleri toplayan ben değilim. Sadece şüphelileri emniyete götürmekle görevlendirildim." dedi.

- Mahkeme Başkanından sanığa: "Bayan gibi değil, adam gibi anlat"

Açığa alınan ve 15 Temmuz günü Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde grup amiri olarak görev yapan sanık Yakup Altundağ da ekipler amirinin talimatıyla yakalanan darbecileri almak üzere Akıncı Üssü karakoluna gittiklerini söyledi.

Karakoldaki darbeci şüphelileri alıp Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine (TEM) götürmekle görevlendirildiklerini kaydeden Altundağ, "6 ekiple kışla karakoluna geçtik. Darbeciler yakalanmış, elleri kelepçeli bekliyordu. Sivil ekipler sorgulama yapıyordu. Bir müddet izledim, 10 kişiyi aldıktan sonra karakoldan ayrıldım. Bana verilen tutanaklardaki isimleri okuyarak aldım. Bu karışık durumda Adil Öksüz'ün araca bindirilip indirilme olayı olup olmadığını bilmiyorum. Sivil kıyafetli şahıslar içerisinde bordo, kısa kollu tişörtlü polis memuru, Adil Öksüz ile ilgili ortaya 'Bu şahıs burada kalacak, bunun işlemlerini biz yapacağız, siz diğerlerini götürün' şeklinde söyledi." diye konuştu.

Darbe girişimi günü bordo tişört giyen sanıklardan polis memuru Erhan Cihangir ise "Kesinlikle böyle bir şey olmadı, kamera kayıtları incelensin." ifadesini kullandı.

Sanık Yakup Altundağ'ın, yıllardır şerefiyle devletine, milletine hizmet ettiğini anlatması ve darbe girişimi gecesi yaptıkları çalışmaları ayrıntılandırması üzerine Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanığa, "Bayanlar gibi ayrıntılı anlatıyorsun, adam gibi net, kısa anlat." dedi.

Duruşmada daha sonra halen Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli olan komiser yardımcısı sanık Mustafa Kalkan savunma yaptı.

Adil Öksüz'ün jandarma karakolundan alınıp Emniyet Müdürlüğüne götürülmesini engellemekle suçlanan Kalkan, hakkındaki iddiaları reddetti.

Öksüz'ün de içinde bulunduğu Kışla Jandarma Karakolunda kalan 11 şüphelinin alınması için kendisini arayan sanık Yusuf Erdem'e konuyla ilgili dönüş yapmamakla suçlanan Mustafa Kalkan, "O gün ben de çok yoğundum ve gözaltına alma işlemleri ile ilgili benim yetkim yoktu." şeklinde konuştu.

Kalkan, sonradan telefonla aradığı Erdem'den, konuyla ilgili TEM ekipleriyle irtibata geçtiği bilgisini aldığını kaydetti.

Mahkeme Başkanı Köksal ise sanığa, "Ben de bazen arıyorum, 'ben bakmıyorum' falan diyorlar. Bakacaksınız, polissiniz oğlum hepiniz." diye konuştu.

Duruşmaya sanıkların savunmalarıyla devam ediliyor.


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