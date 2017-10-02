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Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava

FETÖ'nün sözde 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı' olduğu belirlenen, darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, biri eski Başbakanlık müşaviri 28 kişinin yargılandığı davanın ilk celsesi sona erdi- Sanık Koçak:- 'Jandarma karakoluna getirilen darbeci askerlere 'Fetoş'a küfredin' dedim. Hepsi

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava
02.10.2017 23:05:44
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" olduğu belirlenen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 28 kişinin yargılandığı davanın sanıklarından Serter Koçak, yakalanan darbeci askerlerden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e küfretmelerini istediğini belirterek, "Hepsi küfrediyordu. Bir tek Adil Öksüz 'Ben tanımadığım Allah'ın kuluna kötü söz söylemem' diyordu." dedi.

Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 kişi hakkında Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk celsesi sona erdi.

Duruşmada savunmasını yapan ve olay tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli olan sanık Serter Koçak, darbe girişimi üzerine emirle önce Ankara Emniyet Müdürlüğüne gittiklerini, gece boyu burada olduğunu anlattı.

Koçak, sabah saatlerinde istihbarat toplamak üzere, amiri Gökhan Yücel tarafından Akıncı Üssü'ne görevlendirildiklerini ifade etti. Buraya, girişimin içinde kimlerin olduğu ile ikinci bir darbe tehdidine karşı bilgi toplamak üzere gittiklerini aktaran Koçak, nizamiye tarafına geçtiklerini, üsten çıkanlarla konuştuklarını söyledi.

Ön kapıdan çok sayıda kişinin çıktığını, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın çıktığını da orada öğrendiklerini ve bunu ilettiklerini bildiren Koçak, içeriden çıkan askerlerden birinin, "Abi buradan yem atıyorlar, herkes arkadan, Fethiye Köyü'nün oradan tellerden kaçıyor." dediğini iddia etti.

Bunun üzerine önce köye, orada yakalananların jandarma karakoluna götürüldüğünü öğrendikten sonra da karakola gittiklerini anlatan Koçak, şöyle devam etti:

"Darbeci askerlere sorular soruyor, kimlik bilgilerini, ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorduk. Hepsi 'Tatbikata geldik' diyordu. Onlara 'Fetoş'a küfredin' dedim. Hepsi küfrediyordu. Bir tek Adil Öksüz 'Ben tanımadığım Allah'ın kuluna kötü söz söylemem' diyordu. Ben de ona küfür ettim. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Bilge Kağan Aksoy'u aradım. Telefondayken o bilgisayarı açtı. Bilgisayarın açılması zaman alırken bana, Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın kafasına sıktıklarını söyledi. 'Kalleşçe, kahpece kafasına arkadan sıktılar' dedi. Aksoy'un, Öksüz'ün 'imam' olduğunu söylemesi bir iki dakika sürmüştür."

- "3 Temmuz'da insanlara vurmaya alıştınız"

Koçak, bunun ardından Adil Öksüz'ü kenara çektiğini, soyduğunu ifade etti.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal'ın, "Külotunu soymasını neden istedin?" sorusu üzerine Koçak, "Ben iyi bir Fenerbahçeliyim, hasta bir Fenerbahçeliyim. '3 Temmuz'da insanlara vurmaya alıştınız. Sonunuz böyle olur' dedim." diye konuştu ve bunun "spontane geliştiğini" aktardı.

Koçak, Başkan Köksal'ın, "Bu kadar önemli bir adamı tutanak tutup, niye götürmediniz?" sorusuna, "İstihbarat personelinin tutanak tutma görevi yok. Biz şubeye gidip, rapor yazarız." yanıtını verdi.

Adil Öksüz'ü soyunuk halde bıraktıktan sonra yeniden Fethiye Köyü civarına gittiklerini belirten Koçak, burada köyden birinin aracıyla kaçmaya çalışan askerleri aradıklarını, üniforması üzerinde olan bir albay ile iki-üç komando yakaladıklarını ve karakola döndüklerini anlattı.

Burada Öksüz'ü giyinik görünce, "Hayırdır, bunu niye giydirdiler?" diye sorduğunu, "İçeride bayan subay var. Herhalde o yüzdendir." yanıtı aldığını ileri süren Koçak, "Diğerleri (darbeciler) gitmiş, Adil Öksüz kalmıştı. 11 kişi orada beklemişti. En son Yusuf komiser, Gökhan Yücel amir ile görüştükten sonra, 'İşimiz bitti' dedi. Adil Öksüz'ün kaldığını Yusuf komiser de gördü. 'Buradan bir irtibat numarası alalım' dedi. 'İmam'ın orada kaldığını söyledim." ifadesini kullandı.

Konunun sorulduğu sanık Gökhan Yücel, "Hatırlamıyorum. Elimden yaralanmıştım. Bomba düştüğünde o bölgedeydim. Söylemiş olabilir." dedi.

Savunmasına devam eden Koçak, sanıklardan eski Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'nın karakola akşam üzeri, tek başına geldiğini, kendisini merak ettiği ve görmek istediği için geldiğini ifade etti.

Mahkeme heyetinin Sarıkoca ile yakınlıklarına yönelik soruları üzerine Koçak, "Arkadaşım. Onun, FETÖ'nün ilk operasyon çektiği adamlardan olduğunu biliyorum. 3 yıldır falan tanıyorum. O sırada Başbakanlık Müşaviriydi." görüşlerine yer verdi.

Karakoldayken Sarıkoca'ya, "Sana operasyon çekenlerin imamı bu" diyerek Adil Öksüz'ü gösterdiğini aktaran Koçak, Sarıkoca ile Öksüz arasında 3-4 metre mesafe olduğunu, Sarıkoca'nın Öksüz'e ne söylediğini bilmediğini iddia etti.

Sarıkoca'nın buradan ayrılırlarken, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün yanına gidip, çayını içme konusunda ısrarcı olduğunu anlatan Koçak, bu konuda izin almak üzere amiri Gökhan Yücel'i aradığını, "Böyle bir durum var. Başkanın yanına gidip, bilgi de alalım mı? İzin veriyor musun?" diye sorduğunu belirtti.

Ertürk'ten aldıkları bilgilerle sonra üç tane operasyon yaptıklarını, bazı FETÖ/PDY mensuplarını yakaladıklarını vurgulayan Koçak, Adil Öksüz'ün serbest bırakıldığını da Bilge Kağan Aksoy'dan öğrendiğini bildirdi.

Koçak, şöyle devam etti:

"Telefonda bana, 'Serter sana bir şey söyleyeceğim, küfür etmeyeceksin. Yemin et' dedi. Sonra 'İmamı serbest bırakmışlar' dedi. Telefonu kapattım küfür ettim. Daha sonra Akın Öztürk'ün, Emniyetin spor salonunda olduğunu öğrendim. Gittim, ona Adil Öksüz'ü sordum. İnatla 'Tanımıyorum' dedi. Sonra arkadaşlar kucaklayıp beni dışarı çıkardılar. Bir şey yapacağımdan korktular."

Suçlamaları reddeden Koçak, "15 Temmuz darbe girişimini kim yaptı?" sorusuna, "Hain köpekler yaptı." yanıtını verdi.

Soru üzerine Koçak, "Eski çalıştıklarımızın çoğu FETÖ'cüydü. Gittiler." dedi.

İsim sorulması üzerine Koçak, sanıklardan Kenan Gülbay ve "eğer beyanlarda ismi geçenle aynı kişi ise" Murat Gündüz'ün FETÖ mensubu olduğunu kaydetti.

- Sanık Kaman da savunmasını tamamladı

Sanıklardan Uzman Jandarma Semih Kaman da savunmasında, "Adil Öksüz'ü ben yakalamadım, adliyeye götürmedim, işlemlerini yapmadım. İmam olduğunu bilmiyordum. Bunu medyadan öğrendim. O gün Adil Öksüz'ün imam olduğunu duymadım. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Nizamiyenin girişinde bir saat kadar görev yaptım. Adil Öksüz'ü çıplak vaziyette gördüm. Ama ona ilişkin 'İmam' denildiğini duymadım. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Davaya yarın sabah devam edilecek.


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