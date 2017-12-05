Adana'daki silahlı saldırıya dava

05.12.2017 13:31:37

Adana'da sohbet eden gruba ateş ederek bir kişiyi öldürdükleri 2 kişiyi de yaraladıkları iddia edilen 5 kişi hakkında müebbet ve 33'er yıl hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde 13 Mayıs'ta 2 motosikletli grup tarafından açılan ateş sonucu Zeynel Yıldız'ın öldürülmesi, Eşref Işık ve Mustafa Can Çakmak''ın ise yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, olay sonrası yakalanıp tutuklanan şüpheliler Bilal Küçükşahin, Derviş Kızmaz, Fehmi Can Küçükşahin, Remzi Can Yıldırım ve Yunus Çiçeklidağ hakkında "kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, basit yaralama, mala zarar verme" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

İddianamede, tutuklu 5 sanığın da müebbet ve 33'er yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.

Olayın nasıl meydana geldiğinin de anlatıldığı iddianamede, iki ayrı motosikletten sokakta sohbet eden gruba yönelik 5-6 el silahla ateş edildiği belirtildi.

Silahlı saldırıda Zeynel Yıldız'ın öldüğü, Eşref Işık ile o sırada yoldan geçen Mustafa Can Çakmak'ın ise yaralandığı aktarılan iddianamede, sanıkların savunmalarına da yer verildi.

Sanıklardan Bilal Küçükşahin, motosikleti kullanırken yolda silah sesi duyduğunu anlatarak, Remzi Can Yıldırım'ın ateş ettiğini gördüğünü öne sürdü.

Remzi Can Yıldırım da Bilal Küçükşahin'i evine bırakırken yolda Eşref Işık, Zeynel Yıldız ve tanımadığı 2 kişiyi gördüğünü belirterek, "Eşref ve yanındaki esmer şahıs ellerini beline attı. Eşref'in elinde silah gördüm. Uzaklaşmaya çalışırken silah sesi duydum. Silahımı çıkarıp arkaya doğru 2-3 el ateş ettim. Zeynel''e karşı kasti bir eylemim olmadı." şeklinde savunma yaptı.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise olayda iki ayrı silahın kullanıldığı belirtilerek, "Olay mahallinin şehir merkezi olması, zamansal anlamda çok geç bir saat dilimi olmaması, 5-6 el ateş edilmesi, maktulün aynı hedef alanı içinde olması sebebiyle sanıkların iş birliği içinde kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme suçunu işledikleri anlaşılmıştır." denildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.