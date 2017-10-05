Adana'da PKK operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

05.10.2017 09:28:20

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen baskında polisler söz konusu evleri didik didik ararken, korsan gösteriye katılan ve organize ettiği öğrenilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.





