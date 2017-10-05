Adana'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

05.10.2017 08:55:30

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Adana'da terör örgütü PKK adına korsan gösteriye katılan ve organize eden 8 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen baskında polisler söz konusu evleri didik didik ararken, korsan gösteriye katılan ve organize ettiği öğrenilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.(Süleyman Cenk İdaye/İHA)