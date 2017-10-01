Adana'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 Yaralı
01.10.2017 22:51:26
Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Kemer Mahallesi'nde Adem Gözükara'nın (32) kullandığı 01 RL 637 plakalı minibüs ile Ali Bozkurt idaresindeki 01 SD 880 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada sürücüler ile minibüste bulunan aynı aileden Rüstem (42), Hakan (12), Ezgi Eda (4), Gülhan (33), Berre Nisa (8), Muhammet (5), Ahmet Can (12) Muhammet Kağan Gözükara (5) ile Zahide Kaldırım (45) yaralandı.
Yaralılar özel araçlar ve ambulanslarla Kozan Devlet hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Muhammet Kağan Gözükara tedavisinin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Kemer Mahallesi'nde Adem Gözükara'nın (32) kullandığı 01 RL 637 plakalı minibüs ile Ali Bozkurt idaresindeki 01 SD 880 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada sürücüler ile minibüste bulunan aynı aileden Rüstem (42), Hakan (12), Ezgi Eda (4), Gülhan (33), Berre Nisa (8), Muhammet (5), Ahmet Can (12) Muhammet Kağan Gözükara (5) ile Zahide Kaldırım (45) yaralandı.
Yaralılar özel araçlar ve ambulanslarla Kozan Devlet hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Muhammet Kağan Gözükara tedavisinin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.