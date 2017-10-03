Adana'da bıçaklı gasp kameraya yansıdı

03.10.2017 21:04:53

Adana'nın Sarıçam ilçesinde marketten, iş yeri sahibini bıçakla tehdit ederek para ve sigara gasbeden şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şahin Tepe Mahallesi'nde Durdu Yılmaz'a ait markete gelen bir kişi, önce sigara istedi. Daha sonra tişörtünün altında gizlediği ekmek bıçağını çıkaran şüpheli, market sahibinden kasadaki paraları talep etti. Yılmaz'dan 20 lira ve bir paket sigara alan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından market sahibi polisi aradı. Markete gelen güvenlik güçleri, Erhan S. olduğunu tespit ettikleri şüpheliyi parkta uyuşturucu kullanırken yakaladı.

Market sahibinin de şüpheliyi teşhisi üzerine gözaltına alınan Erhan S. Sarıçam Polis Merkezine götürüldü.

Market sahibinin eşi Hasan Yılmaz, şüpheliden şikayetçi olduklarını söyledi.



