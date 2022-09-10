Adam ve yunus balığı birlikte çember yapıyor
Adam ve yunus balığın çember hareketi sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
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Adam ve yunus balığın çember hareketi sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Hintli dansçı Yogesh Gupta sahne performansı esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Hintli dansçı Yogesh Gupta, Hindistan'ın Bisha şehrindeki bir sahne performansı esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İzleyiciler, önce gösterinin bir parçası sandıkları olayın ciddiyetini anladıktan sonra müdahale etmek istediklerinde, Gupts'nın öldüğü anlaşıldı.