DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2398 ₺

EURO

18,3252 ₺

ALTIN

1.007,11 ₺

BİST

3.521,38 ₺

Adam ve yunus balığı birlikte çember yapıyor

Adam ve yunus balığın çember hareketi sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

2022-09-10 08:54:30
Iraklı aileler yurtlarına dönüyor

Iraklı aileler yurtlarına dönüyor

Türkiye ve Irak’ın insani diplomasi çalışmalarıyla Suriye’de bulunan Iraklı aileler yurtlarına dönmeye devam ediyor.
Kraliçe Elizabeth'in doğumundan ölümüne uzanan 96 fotoğraf

Kraliçe Elizabeth'in doğumundan ölümüne uzanan 96 fotoğraf

Kraliçe Elizabeth'in doğumundan itibaren çekilmiş fotoğraflarla hazırlanmış video sosyal medyada paylaşıldı.
Denizin 150 metre altında patlatılan atom bombası

Denizin 150 metre altında patlatılan atom bombası

1958 yılında denizin 150 metre altında patlatılan atom bombasının o anları izleyenleri büyülüyor adeta.
Öğrencilere derste babaların nasıl para kazandıklarını gösteriyorlar

Öğrencilere derste babaların nasıl para kazandıklarını gösteriyorlar

Öğrencilere ders esnasında babalarının nasıl zorluklar içerisinde para kazanarak kendilerini okuttuklarını anlatan video izletildi.
Hintli dansçı Yogesh Gupta sahne performansı esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Hintli dansçı Yogesh Gupta sahne performansı esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Hintli dansçı Yogesh Gupta, Hindistan'ın Bisha şehrindeki bir sahne performansı esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İzleyiciler, önce gösterinin bir parçası sandıkları olayın ciddiyetini anladıktan sonra müdahale etmek istediklerinde, Gupts'nın öldüğü anlaşıldı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş