SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Açıköğretim Sistemi için Kanada'da giriş sınavı yapıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin Kuzey Amerika Programları'na (KAP) Kanada'dan katılacak öğrenciler için Toronto ve Montreal'de giriş sınavı gerçekleştirildi

Açıköğretim Sistemi için Kanada'da giriş sınavı yapıldı
02.10.2017 00:40:32
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Kuzey Amerika Programları'na (KAP) Kanada'dan katılacak öğrenciler için Toronto ve Montreal'de giriş sınavı yapıldı.

Kanada Diyanet Vakfı binasında yapılan sınava Toronto ve civarında yaşayıp daha önce kayıt yaptıran adaylar katıldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin Kuzey Amerika Programları Koordinatörü Doç.Dr. Köksal Büyük, sınav öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ABD'de başlayan uygulamaya Kanada'dan da talep gelmesi üzerine programı genişlettiklerini söyledi.

Kanada için Toronto ve Montreal'de iki sınav merkezi açtıklarını aktaran Büyük, "Açıköğretim sistemi olarak bizim görevlerimizden birisi de yurt dışında yaşayan Türklerin ve Türkçe bilenlerin yükseköğretimleri ile ilgilenmek." dedi.

Programın hedef kitlesi olarak üç gruba hitap ettiklerini anlatan Büyük, şu bilgileri verdi:

"Bunlardan birincisi lise mezunu olup herhangi bir üniversite okuma şansı bulamayanlar. Onlar için bir giriş sınavı yapıyoruz ki, bugün burada ve Montreal'de yapılan sınav bu. Diğer grubumuz, Türkiye'de herhangi bir açıköğretim programında kayıtlı ama bir vesileyle yurt dışına gelmiş ve eğitimleri yarıda kalmış kişiler. Bu kişilerden 2008 ve sonrası öğrenci kaydı yenilenmemiş olanları biz sistemimizde görebildiğimiz için eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmeleri imkanı sağlandı. Son grubumuz ise bir üniversiteden mezun olmuş ama ikinci üniversite olarak bu sistemde okumak isteyenler. Bu kişiler sınavsız olarak doğrudan diledikleri programa kayıt yaptırabiliyorlar."

-"100'ün üzerinde ön başvuru oldu"

Büyük, Kanada genelinden 100'ün üzerinde ön başvuru aldıklarını ifade ederek, yapılan elemeler sonrası 28'i ilk gruptan olmak üzere 50 öğrenci ile çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Sistemin ders kredisi alma şeklinde işleyeceğini söyleyen Köksal Büyük, "Öğrencilerimizden bir dönem için 250 dolar ücret alacağız. Bu rakamı, daha çok insanımız yararlansın diye olabildiğince düşük tutmaya çalıştık. Sistemde kitap ya da başka materyal masrafı da olmayacak. Öğrenciler ihtiyacı olan her şeye, sistemin işlediği internet sitesinden erişebilecekler." diye konuştu.


        YORUM YAZ
    Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 kişi yaralandı
    Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 kişi yaralandı
    Adana’nın Kozan ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
    02.10.2017 06:35:51
    Başbakan Binali Yıldırım'dan tartışmalı referandum açıklaması
    Başbakan Binali Yıldırım'dan tartışmalı referandum açıklaması
    Başbakan Binali Yıldırım, 'Bizim tercihimiz, diplomatik, siyasi, ekonomik yönden bu meseleler çözülebilir. Bunun için de Türkiye olarak biz inisiyatif almaya hazırız' dedi.
    02.10.2017 06:33:52
    Mevlüt Çavuşoğlu: Dondurma ihtimali var, olmalı da
    Mevlüt Çavuşoğlu: Dondurma ihtimali var, olmalı da
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak'taki tartışmalı referandum hakkında, 'Eğer durdurmazlarsa daha atacağımız adımlar olur. Biz hala bekliyoruz ki, iptal etsinler. Esasen başından herkes söylediği zaman 'Erteliyorum' dese masada çok güçlü olacaktı, herkes onun destekçisi olacaktı' dedi.
    02.10.2017 06:33:23
    Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması
    Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV zammına ilişkin, 'Şuandaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz tekrar değerlendirirse o değerlendirmeden sonra ne yapılabilir, hükümetimizin takdiridir' dedi.
    02.10.2017 06:32:53
    Devlet Bahçeli'den Genel Kurul'a katılmayan HDP'lilere ilişkin açıklama
    Devlet Bahçeli'den Genel Kurul'a katılmayan HDP'lilere ilişkin açıklama
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'li milletvekillerinin yeni yasama yılı açılış törenine katılmamalarına ilişkin, 'Mecliste bulunmaları veya bulunmamaları arasında bizim açımızdan fazla bir fark yoktur' dedi.
    02.10.2017 06:32:39
    İsmail Kahraman: Görüşmede genel temenniler ve yeni dönem konuşuldu
    İsmail Kahraman: Görüşmede genel temenniler ve yeni dönem konuşuldu
    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'te resepsiyon sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunarak, görüşmede genel temenniler ve yeni dönemin konuşulduğunu belirtti.
    02.10.2017 06:32:25
    Abdülhamit Gül: Gülen'in iade edilmesi konusunda engel kalmadı
    Abdülhamit Gül: Gülen'in iade edilmesi konusunda engel kalmadı
    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin, 'İadesiyle ilgili dosya tamamlandı. Şu an iade edilmesi konusunda hiçbir teknik ya da belge anlamında eksiklik kalmadı' dedi.
    02.10.2017 06:31:42
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    İspanya karıştı... Katalanlara müdahale başladı
    İspanya karıştı... Katalanlara müdahale başladı
    Körfez'in yeni maşası 'Türk gazeteciler' mi?
    Körfez'in yeni maşası 'Türk gazeteciler' mi?
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    3 kapıya ortak operasyon
    3 kapıya ortak operasyon
    Sokakta kadını yumruklayan saldırgan yakalandı
    Sokakta kadını yumruklayan saldırgan yakalandı
    Ortaylı: Türkiye’nin en önemli sorunu Kerkük ve Erbil Türkleri
    Ortaylı: Türkiye’nin en önemli sorunu Kerkük ve Erbil Türkleri
    Amerika sınırımıza yığınak yapıyor
    Amerika sınırımıza yığınak yapıyor
    Şırnak'ta üs bölgesine saldırı
    Şırnak'ta üs bölgesine saldırı
    Fakıbaba'dan et açıklaması
    Fakıbaba'dan et açıklaması
    Katalonya'da referandum sona erdi
    Katalonya'da referandum sona erdi
    Ruslar Facebook'u ülkeden çıkarıyor!
    Ruslar Facebook'u ülkeden çıkarıyor!
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofuoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofuoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
    Ortaylı: Türkiye’nin en önemli sorunu Kerkük ve Erbil Türkleri
    Ortaylı: Türkiye’nin en önemli sorunu Kerkük ve Erbil Türkleri
    Körfez'in yeni maşası 'Türk gazeteciler' mi?
    Körfez'in yeni maşası 'Türk gazeteciler' mi?
    Meclis'te davet tartışması
    Meclis'te davet tartışması
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    TSK Göktürk harflerini yasakladı mı?
    TSK Göktürk harflerini yasakladı mı?
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    İran'da Aşura etkinlikleri
    İran'da Aşura etkinlikleri
    Taşkent'te kurulacak turizm bölgesi Türk şirketine emanet
    Taşkent'te kurulacak turizm bölgesi Türk şirketine emanet
    Bahçeli: Kerkük ikinci Kerbela olmasın
    Bahçeli: Kerkük ikinci Kerbela olmasın
    Yılmaz: TEOG yerine 3 alternatif hazırlıyoruz
    Yılmaz: TEOG yerine 3 alternatif hazırlıyoruz
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Mazlum Nurlu
    Mazlum Nurlu
    Erhan Usta
    Erhan Usta
    Candan Yüceer
    Candan Yüceer
    Celal Adan
    Celal Adan
    Atila Sertel
    Atila Sertel

    Timeturk.com

    Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları