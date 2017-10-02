Açıköğretim Sistemi için Kanada'da giriş sınavı yapıldı

02.10.2017 00:40:32

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Kuzey Amerika Programları'na (KAP) Kanada'dan katılacak öğrenciler için Toronto ve Montreal'de giriş sınavı yapıldı.

Kanada Diyanet Vakfı binasında yapılan sınava Toronto ve civarında yaşayıp daha önce kayıt yaptıran adaylar katıldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin Kuzey Amerika Programları Koordinatörü Doç.Dr. Köksal Büyük, sınav öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ABD'de başlayan uygulamaya Kanada'dan da talep gelmesi üzerine programı genişlettiklerini söyledi.

Kanada için Toronto ve Montreal'de iki sınav merkezi açtıklarını aktaran Büyük, "Açıköğretim sistemi olarak bizim görevlerimizden birisi de yurt dışında yaşayan Türklerin ve Türkçe bilenlerin yükseköğretimleri ile ilgilenmek." dedi.

Programın hedef kitlesi olarak üç gruba hitap ettiklerini anlatan Büyük, şu bilgileri verdi:

"Bunlardan birincisi lise mezunu olup herhangi bir üniversite okuma şansı bulamayanlar. Onlar için bir giriş sınavı yapıyoruz ki, bugün burada ve Montreal'de yapılan sınav bu. Diğer grubumuz, Türkiye'de herhangi bir açıköğretim programında kayıtlı ama bir vesileyle yurt dışına gelmiş ve eğitimleri yarıda kalmış kişiler. Bu kişilerden 2008 ve sonrası öğrenci kaydı yenilenmemiş olanları biz sistemimizde görebildiğimiz için eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmeleri imkanı sağlandı. Son grubumuz ise bir üniversiteden mezun olmuş ama ikinci üniversite olarak bu sistemde okumak isteyenler. Bu kişiler sınavsız olarak doğrudan diledikleri programa kayıt yaptırabiliyorlar."

-"100'ün üzerinde ön başvuru oldu"

Büyük, Kanada genelinden 100'ün üzerinde ön başvuru aldıklarını ifade ederek, yapılan elemeler sonrası 28'i ilk gruptan olmak üzere 50 öğrenci ile çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Sistemin ders kredisi alma şeklinde işleyeceğini söyleyen Köksal Büyük, "Öğrencilerimizden bir dönem için 250 dolar ücret alacağız. Bu rakamı, daha çok insanımız yararlansın diye olabildiğince düşük tutmaya çalıştık. Sistemde kitap ya da başka materyal masrafı da olmayacak. Öğrenciler ihtiyacı olan her şeye, sistemin işlediği internet sitesinden erişebilecekler." diye konuştu.