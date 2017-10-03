Acı haber! Anne de hayatını kaybetti

04.10.2017 06:50:28

Emrah Serbes'in 22 Eylül'de İzmir'de arkadan çarptığı araçta yaralanan ve yoğun bakımda bulunan Nilgün Özçelik, yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı böylece üçe yükseldi.

Kazada Nilgün Özçelik'in kızı Zeynep Özçelik ve kocası Ayhan Özçelik de hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra aracı kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmış ancak daha sonra Emrah Serbes aracı Doğru'nun değil kendisinin kullandığını itiraf ederek teslim olmuştu. Nilgün Özçelik 22 Eylül'den beri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımdaydı...

Aileden geriye bir tek oğul Ahmet Özçelik kaldı. Geçtiğimiz günlerde basına açıklama yapan Özçelik "Geriye bir tek annem kaldı, babamın tek emaneti o" demişti.