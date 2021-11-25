Aç ve susuz köpek ile onu sahiplenen kadın arasındaki görüntüler içinizi ısıtacak
Sokakta bulduğu aç ve susuz haldeki köpeği kurtarıp arabasına alan kadın ve köpeğin verdiği tepki yüreklerinizi ısıtacak.
Sokakta bulduğu aç ve susuz haldeki köpeği kurtarıp arabasına alan kadın ve köpeğin verdiği tepki yüreklerinizi ısıtacak.
Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı; Kurtoğlu'ndan açıklama
Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, iddiaya göre aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırdı. Olayda Mustafa Can yüzünden yaralanırken, Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.