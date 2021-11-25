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Aç ve susuz köpek ile onu sahiplenen kadın arasındaki görüntüler içinizi ısıtacak

Sokakta bulduğu aç ve susuz haldeki köpeği kurtarıp arabasına alan kadın ve köpeğin verdiği tepki yüreklerinizi ısıtacak.

2021-11-25 12:47:17
“Kripto para kullananlar terörist muamelesi görebilir”

“Kripto para kullananlar terörist muamelesi görebilir”

Akademisyen Deniz Ülke Arıboğan, kripto para yatırımcılarını uyardı.
Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı; Kurtoğlu'ndan açıklama

Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı; Kurtoğlu'ndan açıklama

Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, iddiaya göre aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırdı. Olayda Mustafa Can yüzünden yaralanırken, Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Antalya'da liseli kızların bıçaklı kavgası kamerada

Antalya'da liseli kızların bıçaklı kavgası kamerada

Antalya'da iki kız öğrenci grubu arasında çıkan tekme, tokat ve bıçaklı kavga, erkek öğrencilerin araya girmesiyle kan dökülmeden önlendi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul metrosunda kadına bıçaklı saldırı!

İstanbul metrosunda kadına bıçaklı saldırı!

Kadıköy- Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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