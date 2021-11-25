Aç ve susuz köpek ile onu sahiplenen kadın arasındaki görüntüler içinizi ısıtacak

Antalya'da liseli kızların bıçaklı kavgası kamerada

Antalya'da iki kız öğrenci grubu arasında çıkan tekme, tokat ve bıçaklı kavga, erkek öğrencilerin araya girmesiyle kan dökülmeden önlendi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.