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Aç kalan köpekler Uludağ Üniversitesindeki geyikleri yedi

Bursa'da Uludağ Üniversitesi (UÜ) yerleşkesindeki Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na tahsis edilen 100 hektarlık geyik yetiştirme alanındaki geyikler, aç

Aç kalan köpekler Uludağ Üniversitesindeki geyikleri yedi
02.10.2017 11:59:01
Bursa'da Uludağ Üniversitesi (UÜ) yerleşkesindeki Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na tahsis edilen 100 hektarlık geyik yetiştirme alanındaki geyikler, aç kalan köpekler tarafından yenildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 2004 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından kurulan geyik üretme çiftliğinde 10'la başlayan geyik sayısı 13 yılda 10 katına ulaştı. Üniversite tarafından bakanlığa tahsis edilen 100 hektarlık alanda doğal olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayan geyiklere başıboş köpekler dadandı. Tel ile çevrili olduğu halde telin altını kazarak alana giren köpekler üniversite tarafından üretilen ve veteriner bakımları yapılan kızıl geyiklere saldırdı.

Sabah erken saatlerde köpeklerin saldırdığı bir geyiği parçalayıp yeme görüntüleri saniye saniye görüntülendi. Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen vatandaşlar daha önce bilgi vermelerine rağmen yetkililerin ilgilenmediğini son bir haftada köpeklerin 3 geyiği parçaladığını iddia etti. Konuyla ilgili konuşan Esra Kargı isimli vatandaş geyiklerin bulunduğu alana 15 gün önce başı boş köpeklerin dadandığını aç kalan köpeklerin her gün bir geyiğe saldırdığını söyledi. Konuyu yetkililere bildirdiklerini de sözlerine ekleyen Kargı, "Köpekler geyikleri sıkıştırıyor etraflarını sarıp saldırıyorlar. Son bir haftada 3 geyiği parçalayıp yediler, çok üzüldük" dedi.

100'ün üzerinde geyiğin bulunduğu alandan geçen yıl İzmit'e 7, Giresun'a 6 kızıl geyik gönderilmişti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Alanı Uludağ Üniversitesi'nin Orman ve Şu İşleri Bakanlığı'na tahsis ettiği, hayvanların güvenliği ve nakliyesinden bakanlığın sorumlu olduğu, geyiklerin sağlık sorunlarıyla ise Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin ilgilendiği, tel örgülerin bazı böümlerinde açılmaların yaşandığı bakanlık yetkililerine durumun bildirildiği öğrenildi.

(Ahmet Faruk Çabuk-Serkan Akkuş /İHA)

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