Abdülhamit Gül: Gülen'in iade edilmesi konusunda engel kalmadı

02.10.2017 06:31:42



TBMM'nin 26. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonuna katılan Adalet Bakanı Gül, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Gül, Anayasa değişikliğine ilişkin, "Yakışan bir reform yapacağız. Milletimiz anayasa değişikliğine onay verdi, yeni bir sistem kabul etti. Daha kuşatıcı, daha katılımcı, daha demokratik, daha çoğulcu bir alt mevzuatı da hep beraber yapacağız" dedi.



Bakan Gül, Fetullah Gülen'in iadesi konusunda ise, "İadesiyle ilgili dosya tamamlandı. Uluslararası sözleşme ve iade sözleşmelerine göre tüm süreçler tamamlandı. Şu an iade edilmesi konusunda hiçbir teknik ya da belge anlamında eksiklik kalmadı. Bunu da takip ediyoruz" diye konuştu.



Bakan Gül, FETÖ'cülere tek tip kıyafet uygulamasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.





