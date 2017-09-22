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Abdulhadi Akmugan


Abdulhadi Akmugan, 1965 yılında Iğdır'da doğdu.

Eskişehir İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

1989 yılından itibaren SMMM ve Bağımsız Denetçi olarak  çalıştı.

Muhasebeciler Ve Mali Müşavirler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Hak YMM LTD şirketi ile Denk Bağımsız Denetim A.Ş'nin kurucu ortakları arasındadır.

2007-2014 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde vergi ve muhasebe alanında öğretim görevlisi olarak çalıştı.

CHP tarafından Başakşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçildi.

Abdulhadi Akmugan, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

 

 

 



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