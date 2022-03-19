ABD Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek: Askeri uzmanlar ne diyor?

Askeri uzmanlar, Ukrayna'da en büyük farkı ABD'nin verdiği anti-tank silahlarının yaratacağını düşünüyor. ABD ordusundan Albay Christopher Mayer, Rusya'nın işgal gücünün büyük bir kısmının mekanize birliklerden, yani zırhlı araç konvoylarından oluştuğunu hatırlatıyor ve ekliyor: "Yapabileceğiniz en iyi şey onları yok etmektir." Mayer Ukrayna'nın farklı ülkelerden değişik anti-tank sistemleri aldığını ve bunun da Ukrayna ordusunun saldırı kapasitesini geliştirdiğini aktarıyor: "Bir orduya birden fazla anti-tank sistemi verirseniz, neyle karşılaşırsa ona göre silah tercih etme imkanı olur." Ukrayna ordusu bu silahlardan verim aldığını söylüyor. 16 Mart itibarıyla 400 tank ve 2 bin diğer türde zırhlı aracın imha edildiğini duyurdular. Bu sayılar bağımsız kaynaklarca teyit edilmedi. Öte yandan anti-tank silahları, Ukrayna'yı üç haftadır bombalayan Rus uçaklarına karşı bir şey yapamıyor. Onlara karşı kullanılan silah ise ABD'nin yardım paketinde bu özelliğe sahip tek sistem olan Stinger'lar. Bu sistem 1981'den bu yana dünyanın çeşitli bölgelerindeki çatışmalarda kullanılıyor. En meşhur kullanımı ise Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşıydı. ABD'nin verdiği silahlar yüzlerde Sovyet uçağı ve helikopterini düşürmüştü.