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ABD polisinden bir cinayet daha: 16 yaşındaki siyahi 4 kurşunla öldürüldü

ABD'nin Ohio eyaletinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 16 yaşındaki siyah Amerikalı Makiyah Bryant'a 4 el ateş ederek öldürdü.

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21.04.2021 09:46:30
ABD polisinden bir cinayet daha: 16 yaşındaki siyahi 4 kurşunla öldürüldü

Ohio eyaletinin Columbus şehrinde yaşanan olayda, 16 yaşındaki siyah Amerikalı Makiyah Bryant, polis tarafından vurularak öldürüldü.

The Columbus Dispatch'in aktardığına göre, bir bıçaklı saldırı ihbarı alan polis, olay yerine geldiğinde 16 yaşındaki Bryant'a 4 el ateş etti.

Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü Bryant, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Columbus belediye başkanı Andrew Ginther da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu öğleden sonra genç bir kadın trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Tüm detayları bilmiyoruz. Polisin vücut kamerası görüntüleri var. Olayı mümkün olan en kısa sürede aydınlatmak için çalışıyoruz. Soruşturma bürosu, tüm silahlı saldırılarda olduğu gibi olay yerinde bağımsız bir soruşturma yürütüyor. Elimizdeki bilgileri kullanılabilir olur olmaz paylaşacağız. Vatandaşlardan sakin kalmalarını ve büronun verileri toplamasına izin vermelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yerel basında yer alan diğer haberlere göre, 16 yaşındaki çocuğun kendisine saldıran yetişkinlerden korunmak için elinde bıçak tuttuğu, polis gelir gelmez bıçağı bırakmasına rağmen ateş edilerek öldürüldüğü iddia edildi.

10TV'nin haberine göre, Byrant'ın teyzesi Hazel Bryant, kanala yaptığı açıklamada polisin Makiyah'ı 'hiçbir uyarıda bulunmadan vurduğunu' söyledi.

Yaşanan cinayetin ardından ise, vatandaşlar sokaklara çıkarak protesto gösterilerine başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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