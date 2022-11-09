DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5995 ₺

EURO

18,6406 ₺

ALTIN

1.020,01 ₺

BİST

4.360,96 ₺

ABD polisi bıçaklı saldırgana bir şarjör mermi boşalttı

ABD Baltimore'da bir kadına bıçakla saldırırken görüntülenen kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

2022-11-09 21:27:07

Yetkililerin hafta sonu bir kadına saldırı ihbarı üzerine olaya müdahale eden polis tarafından vurularak öldürülen adam, Baltimore'da silahlı şiddete karşı kampanyasıyla tanınıyordu.

Saldırganın kimliği Başsavcılık ofisi ve şehir polisi tarafından 46 yaşında Tyree Moorehead olarak tanımlandı. Moorehead'in ikinci derece cinayetten hüküm giydikten sonra şiddet karşıtı çalışmalara katıldığı öğrenildi.

The Baltimore Sun'ın haberine göre Moorehead, Pazar günü sosyal medyada yayınlanan bir videoda, "gerçek Tanrı"nın kendisine talimat verdiğini ve Şeytan, çete liderleri ve "zorba" da dahil olmak üzere kendisine karşı çalışan güçler olduğunu söyledi.

Başsavcılığın silahlı saldırıyı araştıran Bağımsız Soruşturma Birimi'ne göre, Pazar günü öğleden sonra 15:40 civarında, polis memurları bir adamın sokakta karşılaştığı kadına bıçakla saldırdığına dair ihbar aldı.

Olayla ilgili polis kamerasından yansıyan görüntülerde saldırganın üzerine bir şarjör mermi boşaltan adama bıçağı bırakmasını emrettiği görülüyor. Adam kadının üzerinden kalktıktan sonra bıçağı tutmaya devam etti. Saldırganın hastanede öldüğü açıklandı.
Baltimore polisi, memurun vücuda takılan kamerası, olay sırasında etkinleştirildiğini ve bölüm, videonun şehir polisi ve bölüm politikalarına uygun olarak yayınlanacağını söyledi.

USNews

Kral Charles'a 'köle kanı' tepkisi! Yumurta fırlatıldı

Kral Charles'a 'köle kanı' tepkisi! Yumurta fırlatıldı

İngiltere Kralı 3. Charles'a 'Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi' diyerek yumurta atan kişi gözaltına alındı
ABD'nin 'insansız uçak' projesinde yeni gelişme

ABD'nin 'insansız uçak' projesinde yeni gelişme

ABD'li havacılık şirketi Kratos XQ-58A Valkyrie drone'unun drone programı ile yeni bir dönüm noktasına ulaştığını açıkladı. Şirket, Valkyrie'nin en önemli dronlarından biri olarak daha hızlı, daha güçlü ve daha iyi hale geldiğini belirtti.
Maç sırasında kalp krizinden öldü

Maç sırasında kalp krizinden öldü

Ürdünlü hentbolcunun maç sırasında ölüm anını gösteren video ülkeyi yasa boğdu. Ürdün liginde 3 gün yas tutma kararı alındı
Canlı yayında sunucu ile konuk arasında ''ekmek'' tartışması!

Canlı yayında sunucu ile konuk arasında ''ekmek'' tartışması!

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın canlı yayında söylediği sözler sunucu Afşin Yudakul’un tepkisine neden oldu.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş