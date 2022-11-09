ABD polisi bıçaklı saldırgana bir şarjör mermi boşalttı

ABD Baltimore'da bir kadına bıçakla saldırırken görüntülenen kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Yetkililerin hafta sonu bir kadına saldırı ihbarı üzerine olaya müdahale eden polis tarafından vurularak öldürülen adam, Baltimore'da silahlı şiddete karşı kampanyasıyla tanınıyordu.

Saldırganın kimliği Başsavcılık ofisi ve şehir polisi tarafından 46 yaşında Tyree Moorehead olarak tanımlandı. Moorehead'in ikinci derece cinayetten hüküm giydikten sonra şiddet karşıtı çalışmalara katıldığı öğrenildi.

The Baltimore Sun'ın haberine göre Moorehead, Pazar günü sosyal medyada yayınlanan bir videoda, "gerçek Tanrı"nın kendisine talimat verdiğini ve Şeytan, çete liderleri ve "zorba" da dahil olmak üzere kendisine karşı çalışan güçler olduğunu söyledi.

Başsavcılığın silahlı saldırıyı araştıran Bağımsız Soruşturma Birimi'ne göre, Pazar günü öğleden sonra 15:40 civarında, polis memurları bir adamın sokakta karşılaştığı kadına bıçakla saldırdığına dair ihbar aldı.

Olayla ilgili polis kamerasından yansıyan görüntülerde saldırganın üzerine bir şarjör mermi boşaltan adama bıçağı bırakmasını emrettiği görülüyor. Adam kadının üzerinden kalktıktan sonra bıçağı tutmaya devam etti. Saldırganın hastanede öldüğü açıklandı.

Baltimore polisi, memurun vücuda takılan kamerası, olay sırasında etkinleştirildiğini ve bölüm, videonun şehir polisi ve bölüm politikalarına uygun olarak yayınlanacağını söyledi.

USNews