ABD'nin ticari ham petrol stokları sert düştü

04.10.2017 18:12:51

ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon varil azalarak sert düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon varil (yüzde 1,3) azalışla 465 milyon varile gerilediğini açıkladı.



Piyasa beklentisi stokların 0,7 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 1,8 milyon varil gerilemişti.

Böylece, ABD'nin ticari ham petrol stokları 2 hafta üst üste düşüş kaydetmiş oldu.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları da geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,1) azalarak 673,6 milyon varile geriledi.



ABD'nin haftalık benzin stokları ise söz konusu haftada 1,6 milyon varil (yüzde 0,8) artarak 218,9 milyon varile yükseldi.



Veriye ilişkin piyasa beklentisi 1,1 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,1 milyon varil yükseliş göstermişti.





- Ham petrol üretimi yükseldi





Bu dönemde, ülkenin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 14 bin varil artarak 9,56 milyon varile yükseldi.

Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi 4 hafta art arda yükseliş göstermiş oldu.



Ülkenin ham petrol ihracatı da, söz konusu hafta, bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 493 bin varil artışla 1,98 milyon varile yükselirken, ham petrol ithalatı ise günlük ortalama 213 bin varil azalışla 7,21 milyon varile geriledi.



ABD'nin ticari ham petrol stoklarında sert düşüş görülmesinin ardından küresel piyasada petrol fiyatları yükselişe geçti.



ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 50,66 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 56,16 dolara kadar yükseldi.