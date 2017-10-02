ABD'nin Sudan'a yönelik yaptırımları

02.10.2017 20:03:55

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, ABD'li yetkililerin yaptırımların kaldırılması konusunda Sudan'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğine ikna olduğunu ve bu kapsamdaki raporlarını ABD Başkanı Donald Trump'a sunacaklarını belirtti.

ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ülkesine dönen Gandur, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşme sonrasında gazetecilere açıklama yapan Gandur, Washington'daki temasları hakkında Beşir'e bilgi verdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ve diğer yetkililerle yaptığı görüşmelerin gayet iyi geçtiğini belirten Gandur, "ABD'li yetkililer, Sudan'ın söz konusu 5 maddeyle ilgili yükümlülüğünü yerine getirdiğine ikna oldu. Bu konudaki raporlarını Trump'a sunacaklar ve o da 12 Ekim'de yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili kararını verecek." dedi.

Sudan Dışişleri Bakanı Gandur, 2 hafta süren ABD gezisinin ardından cumartesi günü ülkesine dönmüştü.

- ABD 20 yıldır Sudan'a yaptırım uyguluyor

ABD yönetimi, 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Beyaz Saray'dan 13 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yayımladığı kararnameyle, Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması talimatı verdiği belirtilmişti. Yaptırımların kaldırılmasının, terörle mücadelede Washington yönetimiyle iş birliği yapılması, Güney Sudan'da barışın sağlanmasına destek olunması gibi 5 konuya dayandığı ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise 12 Temmuz'da Sudan'a yönelik yaptırımların nihai olarak kaldırılmasını 3 ay daha ertelediğini açıklamıştı.