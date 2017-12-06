ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına tepkiler

06.12.2017 19:28:37

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı hakkında, "Tek çözüm iki devletli çözüm planıdır. Kudüs, bu planın içerisinde Filistinliler ve İsrail'in arasında paylaşacağı bir başkent olarak geçiyor." dedi.

Brüksel'de NATO toplantısında bulunan Zijlstra, yerel basına yaptığı açıklamada, Hollanda hükümetinin, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını "akılsızca" ve "zarar verici" olacağını düşündüğünü belirtti.

Trump'ın alacağı bu kararla barış sürecinin gerileme riskinin yüksek olduğuna dikkat çeken Zijlstra, "Biz her zaman bu konuda açık olduk. Tek çözüm iki devletli çözüm planıdır. Kudüs, bu planın içerisinde Filistinliler ve İsrail'in arasında paylaşacağı bir başkent olarak geçiyor." dedi.

Zijlstra, hiçbir ülkenin Kudüs'te büyükelçiliği bulunmazken ABD'nin bunu tek taraflı yapmasının da akıllıca bir hareket olmadığını ve bunun da barış sürecini zedeleyeceğini vurguladı. Bu tür tek taraflı atılan adımların huzursuzluk gibi olağanüstü etkileri olabileceğinin altını çizen Zijlstra, "Kudüs, Müslüman ve Hrıstiyanlar için de kutsal bir mekandır. Kutsal mekanlarda kaos olasılığı yüksektir. Bu adımın etkileri ne olacak bekleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Barışa değil yeni şiddet olayları ve çatışmalara hizmet edecektir"

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün de ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı hakkında, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması bölgedeki barış ümidine derin bir darbe indirecektir." değerlendirmesini yaptı.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasının bölgede barışa hizmet etmeyeceğini, tam aksine zaten devam etmekte olan çatışma ortamını daha da alevlendireceğini ve bölgede ihtiyaç duyulan huzur ortamını zora sokacağını, iki devletli çözümü imkansız hale getireceğini vurguladı.

Kudüs'ün hem Müslümanlar, hem Yahudiler ve hem de Hristiyanlar için en mukaddes şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Ergün, şunları kaydetti:

"Kudüs ile ilgili anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması ancak bölgedeki muhatapların müzakereleriyle mümkün olabilir. Meseleyi oldu bittiye getirecek adımlar bölgede barışa değil yeni şiddet olaylarının ve çatışmaların meydana gelmesine hizmet edecektir. ABD hükümetinin başına buyruk bir şekilde yürürlüğe koymaya niyetlendiği bu uygulamaya karşı dile getirilen ilk uluslararası tepkiler önemli bir uyarı niteliğindedir. Bu uygulamanın neticelerinin bölgeyi de aşar nitelikte etkilerinin olacağını kestirmek hiç de zor değildir. Bu sebeple Almanya hükümetinin de meseleye dair eleştirel tavrının devamını getirmesi gerekmektedir. ABD hükümeti aklı selime davet edilmelidir."

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın yangına körükle gitmek olduğunu kaydeden Ergün, İslam dünyasına seslenerek, "İslam dünyası ABD'nin bu uygulaması karşısında provokasyona gelmemelidir. İleri görüşlü bir diplomatik metot izlemeye özen gösterilmelidir. Bu meselenin çözümünde şiddete başvurulmamalıdır. Bu da iki devletli çözüm ümidine olumsuz yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.