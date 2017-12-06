ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına tepkiler

06.12.2017 19:14:41

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına ilişkin, "Kudüs'e yönelik alınacak her türlü yanlış kararın karşısında durmaya geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Canikli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı hakkında değerlendirmede bulundu.

"Hukuki meşruiyet yok edilerek, uluslararası anlaşmalar çiğnenerek, Kudüs'e yönelik yapılan kirli planlar bölgedeki ve dünyadaki barış umutlarını tamamen söndürecek vahim bir hatadır." ifadesini kullanan Bakan Canikli, şunları kaydetti:

"Kudüs'ün hak ve hukukunu korumak her Müslüman için tarihi, vicdani ve asli bir görevdir. İslam dünyasını tahrik edecek bu karar felakete davetiye çıkaracak, tüm dünyayı ateşe atacaktır. Kırmızı çizgimiz olan Kudüs'ün statüsünü, uluslararası hukuktan doğan her türlü hakkını korumak ve müdafaa etmek tüm Müslümanların namus borcudur. Kudüs'e yönelik alınacak her türlü yanlış kararın karşısında durmaya geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz."