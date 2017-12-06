06.12.2017 15:20:03

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı, Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Gazze'deki Filistinli grupların çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Gösteride Filistin bayrakları ve ABD'nin Kudüs planını protesto ettiklerini ifade eden yazıların olduğu dövizler taşındı.

Hamas yöneticilerinden Salah Berdevil, burada yaptığı konuşmada, "Filistin halkı geçmişteki planları nasıl boşa çıkardıysa Trump'ın planını da boşa çıkaracaktır." dedi.

Hamas olarak ABD'nin Kudüs planını reddettiklerini yineleyen Berdevil, bunun olası sonuçları hakkında da uyardı.

- "İsrail işgali lehine atılmış taraflı bir adım"

Öte yandan Fetih hareketi yöneticilerinden İmaduddin el-Ağa, ABD'nin Kudüs ile ilgili kararlarını kesinlikle kabul etmediklerini ifade etti.

Ağa, "Arap ülkelerini, İsrail ile ilişkileri koparmaya ve ABD'ye her türlü siyasi ve diplomatik baskı uygulamaya çağırıyoruz. ABD'nin bu adımını İsrail işgali lehine atılmış taraflı bir adım olarak görüyoruz. Bu tutum ABD'yi Filistin halkının düşmanları arasına taşır." diye konuştu.

- "Tarihi ve siyasi bir suç"

Filistin'deki farklı grupları bünyesinde barındıran Ulusal ve İslami Güçler adına konuşan Luey el-Karyuti de "ABD'nin bu tavrı Filistin halkı, Araplar ve Müslümanlara karşı işlenmiş tarihi ve siyasi bir suçtur." ifadesini kullandı.

Filistin halkına ayaklanmaları çağrısında bulunan Karyuti, ABD politikalarının tamamlayıcısı olarak ortaya çıkan bu kararın uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını açıklaması bekleniyor.





