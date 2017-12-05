ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı

06.12.2017 01:12:40

Arap Parlementerler Birliği, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması veya ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması yönündeki girişimlerinin "geçersiz ve yasa dışı" olduğunu belirtti.

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Arap Parlamenterler Birliği Yürütme Komitesi Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Kudüs'ün ABD tarafından işgalci İsrail devletinin başkenti olarak tanınması veya ABD elçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararı geçersiz ve yasa dışıdır. Bu girişim, uluslararası kanunlar ile kayıt altına alınan Filistin halkının haklarını ihlal ederek, barış imkanını tamamen ortadan kaldırıyor." ifadelerine yer verildi.

Birliğin, ABD'nin bu planına kesinlikle karşı olduğu vurgulanan açıklamada, bunun Kudüs'ün hukuki, siyasi ve tarihi durumunu baltaladığı ifade edildi.

İsrail'in 5-7 Aralık tarihlerinde Kudüs'te Yahudi Havrasında düzenlediği Parlementerler Konferansı'na davet ettiği Ruanda, Uganda, Güney Sudan, Gana, Kamerun, Seyşel Adaları ve Tanzanya parlamentolarının başkanlarının bu daveti reddettiği hatırlatılan açıklamada, Afrika Kıtası'ndaki diğer parlamento başkanlarının da İsrail'den gelen davetleri reddetmeleri talep edildi.

ABD Başkanı Trump'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaparak, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını dile getirdiği bildirilmişti.

- Kongrenin 1995'te kabul ettiği yasa

ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş, kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti. ABD başkanları 1995'ten bu yana söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak, her 6 ayda bir elçilikle ilgili kararı öteliyordu.

Başkanlık kampanyası sırasında ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump da selefi Barack Obama'dan görevi devraldıktan kısa süre sonra yasanın ilgili maddelerini askıya alma yetkisini kullanmıştı. Donald Trump daha sonra haziran ayında ikinci kez elçiliğin taşınmasıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesini ertelemişti.

Amerikan medyasının ABD yönetimi yetkililerine dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek olan "Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa"yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve ÙABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.

