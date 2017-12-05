ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı

06.12.2017 00:56:22

Mısır'da Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması girişiminin, dünya barışını tehdit etmesinin yanı sıra gerginlik, bölünme ve nefreti artıracağı uyarısında bulundu.

Ezher Şeyhliğinden yapılan açıklamada, Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in eski İngiltere Başbakanı ve eski Ortadoğu Dörtlüsü Temsilcisi Tony Blair'le başkent Kahire'de bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Ezher Şeyhi Ahmed, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma yönünde bir karar almasıyla ilgili "Müslümanların öfkesine neden olacak bu adım, dünya barışını tehdit etmesinin yanı sıra gerginlik, bölünme ve nefreti de artırır." ifadesini kullandı.

Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması yönünde atılacak bir adımın, "cehennem kapılarını doğudan önce batıya açacağını" belirten Tayyib, şunları kaydetti:

"Siyonist oluşumdan yana alınan tavır, İsrail'in işlediği suçların önüne geçmek için alınan BM kararlarının engellenmesi, İsrail'i, Filistin'de insan, toprak ve kutsal değerlere yönelik işlediği suçlarda cesaretlendirdi, dünya halklarının uluslararası topluma güvenini yitirdi. Bu dünyada terörü besleyen nedenlerden biridir."

ABD Başkanı Trump'ın bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaparak, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını dile getirdiği bildirilmişti.



- Kongrenin 1995'te kabul ettiği yasa



ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş, kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti. ABD Başkanları 1995'ten bu yana, söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak her 6 ayda bir elçilikle ilgili kararı öteliyordu.



Başkanlık kampanyası sırasında ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump da selefi Barack Obama'dan görevi devraldıktan kısa süre sonra yasanın ilgili maddelerini askıya alma yetkisini kullanmıştı. Trump daha sonra haziran ayında ikinci kez elçiliğin taşınmasıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesini ertelemişti.



Amerikan medyasının yönetim yetkililerine dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek olan "Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa"yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve ÙABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.

