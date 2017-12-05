ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı

05.12.2017 23:46:46

Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyeti, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planını, "bölgede tansiyonu yükseltecek düşmanca bir adım" olarak nitelendirdi.

Heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e yönelik planına işaret edilerek, bütün Müslümanların var olan güçleriyle buna karşı çıkmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu, düşmanca, tehlikeli bir gerilimi tırmandırma adımıdır ve Kudüs'ü üçüncü kutsal şehir addeden Müslümanların duygularına saygısızlıktır." ifadeleri kullanıldı.

ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının, Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği yerin kutsallığına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlal anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "Siyonistlerin varlığını kabul eden her adım geçersizdir ve yasa dışıdır." denildi.

ABD Başkanı Trump'ın bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaparak, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını dile getirdiği bildirilmişti.

- Kongrenin 1995'te kabul ettiği yasa

ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş, kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti. ABD Başkanları 1995'ten bu yana, söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak her 6 ayda bir elçilikle ilgili kararı öteliyordu.

Başkanlık kampanyası sırasında ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump da selefi Barack Obama'dan görevi devraldıktan kısa süre sonra yasanın ilgili maddelerini askıya alma yetkisini kullanmıştı. Trump daha sonra haziran ayında ikinci kez elçiliğin taşınmasıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesini ertelemişti.

Amerikan medyasının yönetim yetkililerine dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek olan "Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa"yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve ÙABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.