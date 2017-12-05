ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı

05.12.2017 23:36:37

Sudan Alimler Birliği Başkanı Muhammed Osman Salih, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planını "Filistin ve Müslümanların haklarına açık saldırı" olarak nitelendirdi.

Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın atacağı adım bütün Müslümanlar tarafından reddedilecek ve büyük bir öfke patlamasına neden olacak. Çünkü Kudüs bütün Müslümanların başkentidir ve öyle kalacaktır." diye konuştu.

Trump'ın ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma girişiminin "Filistin ve Müslümanların haklarına açık saldırı" olduğunu ifade eden Salih, İsrail'in uluslararası güçlerle ittifak kurmasının, bin yıldan uzun süredir Filistin topraklarında bulunan Müslümanlara ait hak ve kutsallara yönelik ihlalleri haklı çıkarmayacağını belirtti.

İsrail'in bir işgal devleti olduğunu kaydeden Salih, işgali sağlamlaştırmaya çalışan ABD'nin bu eyleminin kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.